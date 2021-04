Can Yaman e Diletta Leotta, salta il matrimonio? L’indiscrezione

Can Yaman e Diletta Leotta sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. Costantemente al centro del gossip, i due in questi giorni stanno facendo molto parlare riguardo i fiori d’arancio. Stando a quanto dichiarato dalle cronache rosa, i due dovrebbero sposarsi il 16 agosto, giorno del compleanno della giornalista sportiva. A conferma di ciò, sono molti i rumors secondo cui la coppia sia stata avvistata in compagnia di una wedding planner.

Fiori d’arancio per Can Yaman e Diletta Leotta? Stando alle cronache rosa, sembra che i due che siano andati a convivere in un appartamento al centro di Roma in attesa del giorno del fatidico sì. Alcuni hanno confermato la data delle nozze, prevista per il 16 agosto. Tuttavia, però, è di questi giorni la notizia che Diletta Leotta avrebbe messo un freno riguardo il matrimonio con l’attore turco.

Infatti, stando a quanto dichiarato dal giornalista Santo Pirrotta nel programma condotto da Adriana Volpe, Ogni Mattina, Diletta Leotta avrebbe bloccato le nozze. Per il momento non si sa se il matrimonio con il divo di Daydreamer-Le ali del sogno siano state annullate o semplicemente rimandate.

Can Yaman e Diletta Leotta, amore vero

La notizia certa è che il matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta non si terrà il 16 agosto, giorno del 30esimo compleanno della giornalista sportiva e in cui si sarebbero dovuti celebrare i fiori d’arancio. Nonostante la loro storia d’amore proceda a gonfie vele, sembra che la giornalista sportiva di DAZN non voglia bruciare le tappe.

Inoltre, nonostante le numero accuse che vedevano nella coppia una finta relazione per alimentare il gossip, sembra che i due facciano sul serio. Tanto che Can Yaman è sbarcato in Sicilia per conoscere i genitori di Diletta. In più, è notizia di questi giorni che i due presto voleranno in Turchia per far conoscere a Diletta la famiglia di lui. Voci di corridoio, però, affermano che la signora Guldem, mamma dell’attore turco, non veda di buon occhio questa relazione.