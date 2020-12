Tra Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi è nata una bellissima amicizia. I due sembrano già molto affiatati, tanto che il cantautore ha compreso appieno le emozioni del giovane.

Il malessere di Tommaso Zorzi nasce dal fatto che il programma andrà a prolungarsi fino a metà febbraio. Questa notizia data da Alfonso Signorini qualche giorno fa ha sconvolto gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip.

Molti concorrenti vorrebbero tornare dalle proprie famiglie e dal proprio lavoro. Tra questi Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini. L’abbandono di quest’ultimo ha fatto molto male all’influencer 25 enne che contava sul suo supporto fino alla fine del programma.

Cristiano Malgioglio è andato ben oltre l’amicizia e ha bacchettato Zorzi: “Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati”. Per poi aggiungere:

Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che sia una cosa giusta. La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai. Se lui va via è perché non sta bene, farlo rimanere è da egoisti.