Tommaso Zorzi, la confessione al Maurizio Costanzo Show: “Invidio la sua fidanzata”

Tommaso Zorzi ha coronato il suo sogno: quello di partecipare al Maurizio Costanzo Show. Il fresco vincitore del Grande Fratello Vip è stato infatti ospite nella prima puntata della nuova edizione del programma aprendosi a diverse confidenze. Nella casa Zorzi come tutti sanno ha stretto un legame molto intenso con Francesco Oppini. Amicizia che sta proseguendo anche ora che sono fuori dalla casa di Cinecittà.

Quella di Zorzi per il figlio di Alba Parietti è stata una vera e propria cotta e lui stesso di certo non lo nega. “Non lo volevo nominare…Francesco è stato il mio grande amore…Mi sono dichiarato e ho messo da parte il mio orgoglio…Ammetto che provo una sana invidia per la sua fidanzata…” – ha confessato l’influencer.

Poi parla anche della madre di Francesco Alba Parietti che gli sta dando tanti consigli in questo periodo intenso e nuovo da un punto di vista televisivo:

“Mi chiama 5-6 volte al giorno…C’è una forte sinergia tra di noi…Lei mi dà tanti consigli per muovermi al meglio in questo mondo…” – ha detto.

Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip Zorzi sta conquistando tutti. Ora lo stiamo vedendo protagonista all’Isola dei Famosi come opinionista e ben presto partirà anche un programma condotto soltanto da lui. Uno show sulla scia di quello fatto all’interno della casa del Grande Fratello. Zorzi è riuscito a incassare anche l’endorsment di Katia Ricciarelli: “Ha una grande intelligenza…E’ un parac*lo…M’ispira tanta tenerezza…” – ha detto la cantante lirica.

Ma dopo la partecipazione al Maurizio Costanzo Show, Tommaso è stato anche duramente criticato per non esser intervenuto sulle inesattezze dette da Giorgia Meloni in trasmissione. In particolare dal giornalista Fulvio Abbate che a quanto pare sarà querelato da Zorzi:

“Fulvio carissimo, sono mesi che parli me denigrandomi, sputando me**a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo, io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti” – questo lo screen pubblicato da Tommaso nelle sue Ig Stories.