Tommaso Zorzi, l’appello a Maria De Filippi: “Ti devo parlare”

Sabato sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 20 che a quanto sembra ha avuto uno spettatore d’eccezione: Tommaso Zorzi. L’influencer fresco vincitore del Grande Fratello Vip ha seguito il programma e quanto pare ha già individuato il suo concorrente preferito: il neo-ventenne – e omonimo – Tommaso Stanzani. Zorzi infatti ha commentato in diretta su Twitter l’esibizione del ballerino sulle note di Tango Flamenco di Armik.

In un tweet dopo l’esibizione Tommaso ha mandato un vero e proprio appello a Maria De Filippi. L’influencer infatti le ha scritto: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare“. Dopo pochi minuti ha commentato una breve clip dell’esibizione del ballerino con un chiarissimo “L’anima de li mejo mo****ci sua“. Un appoggio molto forte, forse anche indirizzato dall’avvenenza del ballerino. I due tweet dell’influencer, in ogni caso, hanno raccolto un gran successo di pubblico.

Il giovane ballerino bolognese Tommaso Stanzani ha incantato tutti con la sua performance di flamenco. Il giovane ha proprio ieri compiuto 20 anni. Un’età che ha fatto un attimo desistere Tommaso Zorzi. In un primo momento infatti l’influencer non aveva idea dell’età del concorrente. Una volta saputo, ha pubblicato un terzo tweet che ha stemperato la situazione. Zorzi infatti ha pubblicato un tweet con un fotomontaggio che lo ritrae in mezzo a due Carabinieri.

La didascalia recita semplicemente “Ah, è del 2001“. I fan hanno apprezzato molto questa vena ironica, che due settimane fa gli ha regalato la vittoria al GF Vip.

Una vittoria che le sta dando ampia visibilità. Prima il posto da opinionista all’Isola dei Famosi poi la conduzione di un programma tutto suo. A confessarlo proprio lui nel corso di un’intervista a La Stampa.