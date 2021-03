Isola dei Famosi, la battuta di Elettra Lamborghini su Elisa Isoardi

Giovedì 18 marzo è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Una delle protagoniste della puntata è stata senza dubbio Elettra Lamborghini, in collegamento da casa a causa del contagio del Sars-Cov-2. L’eccentrica cantante dunque, si è resa protagonista di un episodio che riguarda la naufraga Elisa Isoardi.

Come tutti sappiamo, Elettra Lamborghini è una degli opinionisti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A causa del contagio del coronavirus, però, l’opinionista è costretta a commentare le dinamiche del gioco in collegamento da casa. Nella seconda puntata del reality, l’ereditiera ha fatto una battuta su Elisa Isoardi che ha lasciato tutti senza parole.

Nonostante l’isolamento a causa del Sars-Cov-2, Elettra Lamborghini ha dichiarato di seguire attentamente il programma e le dinamiche interne che si stanno creando all’interno del gioco. Al giudizio di Elettra, però, non è sfuggita una naufraga. Stiamo parlando di Elisa Isoardi.

Durante la seconda puntata del reality, la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto a Elettra chi dei naufraghi fosse quello più maschio. La risposta dell’opinionista non è tardata ad arrivare ed ha lasciato tutti senza fiato.

Infatti, la regina del twerking ha così risposto alla domanda posta da Ilary:

Forse il maschio più alfa lì dentro è la Isoardi, al momento.

Ovviamente la battuta è stata fatta in modo scherzoso, ed anche in studio si è percepita la risposta ironica della cantante in quel momento. Alla battuta fatta, Elettra Lamborghini ha aggiunto che il Visconte Ferdinando Guglielmotti si stia infatuando della bella presentatrice.

Isola dei Famosi, ecco come sta Elettra Lamborghini dopo il contagio del coronavirus

A causa del contagio del Sars-Cov-2, Elettra Lamborghini è costretta all’isolamento e dunque a commentare le dinamiche dei naufraghi in collegamento da casa. Ad oggi, le condizioni di salute della cantante sono buone, mentre si attende la sua presenza in studio.

Nel frattempo, l’esito dell’ultimo tampone non è stato ancora comunicato. Dunque non ci resta che attendere il rientro di Elettra Lamborghini nello studio dell’Isola dei Famosi.