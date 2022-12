Tommaso Zorzi, l’ex gieffino ha un nuovo amore: ecco chi è

Tommaso Zorzi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime il nome del vincitore del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto emerso, pare che l’ex gieffino, dopo l’addio a Tommaso Stanzani, abbia trovato di nuovo l’amore. Scopriamo insieme chi è il suo nuovo fidanzato.

Per molte settimane Tommaso Zorzi è stato al centro della cronaca rosa per la fine della storia d’amore con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Tutto sembrava procedere per il meglio tra i due anche se alla fine la loro storia d’amore è naufragata. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che oggi l’influencer abbia ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo compagno.

A rivelare la notizia del nuovo amore di Tommaso Zorzi è il portale ‘thepipol_gossip’. Queste sono state le parole della pagina riguardo l’ex gieffino:

Tommaso Zorzi si è già rifatto una vita. Lui adesso è in compagnia di Edoardo, e del ballerino sembra aver cancellato ogni traccia…

Tommaso Zorzi ha un nuovo amore: chi è Edoardo, il suo nuovo compagno

Dopo la circolazione del gossip, tutti i fan dell’ex gieffino non possono fare a meno di chiedersi chi è il nuovo amore entrato nella vita di Tommaso Zorzi. Stando sempre a quanto rivelato da ‘thepipol_gossip’, pare che il suo nome sia Edoardo Marchiorello.

Il portale ha rivelato che i due hanno maturato la decisione di non seguirsi sui social per maniere privata la notizia della loro frequentazione, anche se pare che Edoardo sia apparso sui social al fianco di Tommaso Zorzi. A rivelare la notizia è sempre ‘thepipol_gossip’. Queste le parole del portale:

Tommaso aveva pubblicato una foto in macchina a Cortina con lui, due weekend fa poi nuovamente ad Amsterdam insieme…

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Tommaso Zorzi si esporrà riguardo questo gossip tanto chiacchierato.