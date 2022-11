Tommaso Zorzi ricoverato in ospedale, fan preoccupati: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Tommaso Zorzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano le questioni sentimentali dell’ex gieffino ma motivi più seri. L’influencer ha condiviso alcuni scatti social che lo ritraggono su un letto d’ospedale. Scopriamo insieme che cosa è successo.

In questi giorni Tommaso Zorzi ha annunciato ai suoi followers di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico. Nel dettaglio, l’ex concorrente, nonché vincitore del Grande Fratello Vip, ha confessato di aver subìto un intervento di circoncisione. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Tommaso Zorzi, dunque, non ha perso tempo ed ha deciso di rompere il silenzio subito dopo l’operazione. In seguito alla preoccupazione dei fan, l’ex gieffino ha pensato di fornire continui aggiornamenti ai suoi followers.

Queste sono state alcune delle parole scritte dall’influencer:

Allora aggiornamento, mi sono ripreso dall’effetto della sedazione, alla fine l’ho fatta in anestesia locale, ma sedato. E’ stata un’operazione un pochino più complicata del previsto, nel senso che l’ho rimandata per anni, se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato più semplice, l’urologo mi ha detto che tornerà tutto a funzionare come un tempo.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rassicurato i followers in questo modo:

Sto bevendo secchiate d’acqua perchè finchè non faccio pipì non mi dimettono, e la buona notizia è che appunto dovrebbero dimettermi in giornata, non dormirò qui.