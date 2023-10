Tommaso Zorzi, l’ex gieffino in Pronto Soccorso: “Sospetta trombosi”

Nel corso delle ultime ore il nome di Tommaso Zorzi è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Tramite una serie di Instagram Stories l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha rivelato di essersi recato in Pronto Soccorso per via di alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tommaso Zorzi in Pronto Soccorso per via di una sospetta trombosi. Nei giorni scorsi alcune Instagram Stories hanno fatto preoccupare non poco i fan dell’influencer che ha rivelato di essersi recato in ospedale a causa di un’infezione. Fortunatamente la situazione non è così grave come qualcuno ha potuto pensare.

VIDEO – PHOTO | Tommaso tornato a Milano è andato al pronto soccorso ed ha un’infezione alla caviglia, dovrà prendere un antibiotico. Speriamo passi presto ✨ #tzvip pic.twitter.com/dMH1mwUgwS — Tommaso Zorzi Updates (@ZorziUpdates) October 6, 2023

Tramite una serie di storie condivise sul suo profilo Instagram, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha rivelato che qualche giorno fa ha notato un gonfiore sulla gamba associato ad un forte dolore. Per via del continuo fastidio, che non passava, l’influencer ha pensato di recarsi in Pronto Soccorso.

Non appena i medici lo hanno visitato, hanno subito pensato che si potesse trattare di una trombosi. Queste sono state le parole di Tommaso Zorzi a riguardo:

Sono entrato come sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare.

A questo punto l’ex gieffino si è sottoposto ad una serie di controlli che alla fine hanno portato alla diagnosi.

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha avuto un’infezione che gli ha causato dolore e rigonfiamento della gamba. Tommaso dovrà ora seguire una cura a base di antibiotici per risolvere questo problema che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan.