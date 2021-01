Tommaso Zorzi; lite furiosa con Stefania Orlando per Dayane: “Sono gay e single”

Festa grande al GF Vip ieri sera. Gli inquilini hanno organizzato una festa stile brasiliano, per la gioia della modella Dayane Mello. La modella, inaspettatamente, ha trascorso gran parte della serata al fianco di Tommaso Zorzi. I due sono stati molto affiatati tutto il tempo, tra balletti, twerk e tanti racconti confidenziali.

I due sembrano affiatati, ma qualcuno non l’ha presa bene. Parliamo di Stefania Orlando, che non vede il loro avvicinamento di buon occhio. Stefania non nutre forte simpatia per Dayane, ed è risultata molto piccata dal tempo che i due stanno trascorrendo insieme. Zorzi, col sul occhio attento, ha notato il fastidio di Stefania.

Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di chiedere spiegazioni e, durante la notte, Stefania si è sfogata: “Mi sorprendi sempre Tommy, non sempre in positivo. Perché hai ballato con Dayane Mello? Sì, avete detto che vi siete chiariti perché vi conviene a entrambi e siete stati tutta la sera insieme. Non è che sono incavolata, piuttosto sono delusa. Non avere questo atteggiamento con me”. Zorzi, allora, ha perso del tutto le staffe ed ha subito attaccato la sua cara amica, mostrandosi offeso: “Sono pieno. Se sto con una si arrabbia lei, se sto con l’altra ti incavoli te” dice.

“Io ragazze non sono il fidanzato di nessuna di voi. Ho 25 anni, sono pure gay. Se voglio fare una serata con una persona me la faccio senza dover dare giustificazioni a nessuno. C’hai 50 anni sei sposata ed etero, non mi puoi fare scenate di gelosia. Adesso va bene tutto ma basta. La pazienza che io devo avere”.

Stefania è stata duramente criticata su Twitter per via di questa piazzata. Eppure le sue motivazioni non sembrano del tutto inesatte. Infatti, non è difficile immaginare il risentimento di Stefania nel vedere il suo BFF stringersi tanto ad una persona che è dichiaratamente sua nemica.