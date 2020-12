Tommaso Zorzi, lo farà a Capodanno: il pubblico non sta più nella pelle

I fan dell'influencer sono in delirio sui social per l'annuncio del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi. Ci si attende un Capodanno scoppiettante nella casa del Grande Fratello Vip con una puntata speciale condotta da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 ricca di ospiti e di sorprese. Nelle scorse ore gli autori hanno diviso gli inquilini della Casa più spiata di Cinecittà in due squadre, la rossa e la blu, in modo che si sfideranno in canto e ballo proprio nel corso della diretta di questa sera.

Fonte: Mediaset

Ma non sono mancate ovviamente le polemiche con Dayane Mello che è andata in confessionale chiedendo di cambiare squadra:

“Dayane ha espresso la volontà di cambiare squadra per motivi che lei sa, quindi o io o Cecilia dobbiamo passare nell’altra squadra” – le parole di Samantha De Grenet.

Tutti i membri della squadra hanno accettato questa richiesta, solo Cecilia si è mostrata in disaccordo: “Io non cambio, ho già iniziato a provare”. Dunque, è stata la stessa Samantha a cambiare team, passando alla formazione rossa. E così Dayane fa ora parte della squadra blu ma questo suo gesto naturalmente non è passato inosservato. Tanti hanno pensato che non volesse cimentarsi nelle prove con Rosalinda Cannavò, con cui ha discusso. Dopo questo cambio in corsa nelle squadre le prove di ballo e canto sono proseguite senza intoppi ma proprio poco fa è trapelata un’altra anticipazione della puntata del 31 dicembre.

Tommaso Zorzi svelerà l’oroscopo in diretta

A quanto pare Tommaso Zorzi si occuperà nel corso della puntata dell’oroscopo 2021. E visto che negli ultimi giorni si è divertito e ha divertito tutti a “predire” il futuro degli amici utilizzando le carte da gioco, non c’è dubbio che il suo oroscopo sarà imperdibile.

Fonte: Mediaset

La notizia non è passata ovviamente inosservata a tutti i fan dell’influencer che non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di poter ascoltare le previsioni in vista del prossimo anno.