Rosalinda Cannavò gelosa di Dayane Mello: amicizia al capolinea?

Anche i più grandi amori finiscono. L’ha detto Stefania Orlando a Tommaso Zorzi, ma forse questa volta è il caso anche di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. L’amicizia tra le due è giunta al capolinea?

Sembra che la sofferenza derivi più da Adua Del Vesco o Rosalinda Cannavò. La ragazza soffre molto il rapporto che si è instaurato tra Sonia Lorenzini e Dayane Mello.

Le due sono molto affiatate e anche la modella brasiliana ha confessato di iniziare a soffrire questa morbosa gelosia di Adua Del Vesco. L’ex finta fidanzata di Gabriel Garko ha commentato:

Mi fa molta paura lei. Io sono molto, io le voglio bene. So che non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo lingue diverse. Ho capito lei, non so se lei ha compreso me. Alcuni gesti che Sonia fa con Dayane mi danno fastidio. Quando sento ‘entriamo in vasca insieme’ ci resto male, ma credo sia normale. Penso sia una cosa umana. Erano cose che lei faceva con me.