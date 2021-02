UeD: Maria De Filippi a Gemma Galgani: “Sei una polla”

A UeD, Gemma Galgani è sempre più sospettosa. La dama torinese è sicura che il cavaliere Maurizio non sia sincero con lei. Secondo Gemma, il cavaliere ha sempre mentito sul suo interesse nei suoi confronti e, addirittura, si sarebbe accordato con Maria Tona per ingannarla. La dama, arrabbiatissima, aggredisce Maurizio nel corso della puntata. Nel frattempo, Maria De Filippi cerca di avvertire Gemma, facendola ragionare attentamente sulle vere intenzioni del cavaliere.

La Galgani, qualche tempo fa, aveva ricevuto un dono da parte di Maurizio, da cui era rimasta piacevolmente sorpresa. Tutto sembrava procedere per il verso giusto finché il cavaliere si è adirato perché, a suo dire, Gemma non avrebbe dato il giusto risalto al suo regalo, decidendo di non aprirlo in studio davanti alle telecamere ma in privato. Gemma allora esplode nello studio di UeD: punta il dito contro il cavaliere, accusandolo di averle fatto quel regalo solo per pubblicità. Tutte le attenzioni che le dedica sarebbero frutto della fame di popolarità.

Ma la situazione degenera ulteriormente quando viene fuori una foto piccante, inviata da Maria alla redazione, che è molto simile a quella inviata da Maurizio a Gemma Galgani. Incredibilmente, tutti gli opinionisti del dating show mostrano il loro appoggio verso la dama torinese. Il comportamento del cavaliere è inaccettabile e le sue richieste sono sospette: tutto lascia credere che Maurizio cerchi la luce dei riflettori, non il vero amore. La situazione è così confusa che Maria De Filippi sembra molto dubbiosa sulla sincerità del cavaliere. La padrona di casa, quindi, decide di sottolineare che il desiderio del cavaliere di mostrare regali e attenzioni alle telecamere lasci spazio a molti dubbi.

Maurizio cerca di spiegarsi e giustificarsi, dicendo che aveva inviato la foto tanto discussa alla Tona per gioco. Il gesto della dama (quello di mandare la foto alla redazione) non fa altro che accendere altri dubbi. Un altro dettaglio che fa molto riflettere è il fatto che la Galgani si è accorta che Maurizio, durante le esterne, evita in tutti i modi il contatto fisico con la dama, a conferma che l’interesse per lei sarebbe solo fittizio. Maria De Filippi, allora, ha deciso di intervenire:

“O sei un attore bravo o non ce la fai, fai fatica. Gemma, lui sa recitare bene, ma tu sei un pollo e ci caschi tutte le volte! Gemma se tu vedi quel filmato, in cui lui discute sul fatto che deve stare al centro dello studio, e oggi con Maria perché quel signore ha mandato una fotografia”.

La conduttrice di UeD stava quasi per cacciare Maurizio dal salotto, ma il cavaliere è riuscito a salvare il salvabile promettendo a Gemma Galgani di dimostrare il suo interesse. Lo farà davvero? Staremo a vedere.