Tommaso Zorzi non è ospite di Barbara D’Urso. Ecco spiegato il motivo

Tommaso Zorzi ha fatto le prime esperienze nel piccolo schermo generalista nel salotto di Barbara d’Urso, di cui è sempre stato ben volentieri ospite. A quanto pare, la situazione è cambiata con il GF Vip: il vincitore del reality show ormai è ospite un po’ in tutte le trasmissioni, tranne che per i programmi dell’icona Di Cologno Monzese. Zorzi è stato ospitato al Maurizio Costanzo Show ben tre volte e due a Verissimo.

Ora, per di più, è opinionista de L’Isola dei Famosi e di spettacoli interamente curato da lui su Mediaset Play e Italia 1, ma non lo abbiamo visto in nessuno spettacolo di Carmelita. Oggi, in un’intervista a Il Giornale, Tommaso Zorzi ha spiegato perché non era nella trasmissione della D’Urso. Ecco le parole di Tommy: “Perché non mi avete visto lì? A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Poi Tommaso rivela: “I rumor sulla conduzione di un programma domenicale su Canale 5? Nulla di deciso. Per quanto riguarda la domenica sarebbe una responsabilità enorme, mi piacerebbe molto, ma sinceramente non so se me la sentirei. È un contenitore dove non puoi sbagliare un colpo, sono un po’ giovane per certe ambizioni”.

Sembrano delle parole un po’ forti per un personaggio al suo esordio. Soprattutto, sembra una pessima idea fare queste osservazioni quando la sua carriera è iniziata con Barbara e, soprattutto, considerando che Verissimo è molto simile ai programmi della D’Urso. Poi il discorso si sposta su un’altra colonna portante della tv italiana: Maria De Filippi.

Su Queen Mary, Zorzi dice: “Maria? Non mi è mai stato proposto. Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterei di tutto. Ma se debutto nel mondo Maria vorrei farlo al meglio, sia per lei che per me. Sarebbe un’occasione dove non mi permetterei mai la mediocrità. Però sono stato da Costanzo. Questo impegno con Maurizio è stato propedeutico su più fronti. È un maestro. Gli invidio quella straordinaria capacità di stroncare pollai sul nascere. I suoi ospiti hanno per lui un timore reverenziale, nessuno lì si permette di cadere nel trash”.