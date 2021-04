UeD: Maria De Filippi interviene e blocca Armando: “Meglio non andare oltre”

Oggi UeD è tornato in onda con il consueto appuntamento pomeridiano. Il dating show firmato Maria De Filippi continua a guadagnare un enorme successo, un appuntamento dopo l’altro. Nell’episodio di oggi, però, è avvenuto qualcosa di davvero speciale e inaspettato. Sicuramente i fan hanno notato che, in occasione delle festività di Pasqua, la programmazione ha subito qualche giorno di stop.

Oggi, però, i protagonisti del dating show sono tornati più in forma che mai con nuove storie da raccontare, puntuali come sempre alle 14.45. Nell’appartamento di oggi, le vicende amorose della dama torinese Gemma Galgani sono state momentaneamente messe da parte per focalizzare l’attenzione su Armando Incarnato. Il cavaliere è stato chiamato al centro dello studio per raccontare come procedono le frequentazioni che sta portando al momento avanti con alcune dame del parterre femminile.

Armando, con le sue dichiarazioni, ha lasciato tutti a bocca aperta: il cavaliere sta portando avanti una conoscenza con Angela, ex di Luca (insieme ad altre dame). Ma non è finita qui: Incarnato, nel raccontare quanto accaduto, entra molto nel dettaglio. Maria De Filippi, infatti, è costretta ad interrompere per stoppare le dichiarazioni del cavaliere, che iniziavano a diventare troppo private.

È forse giunto il momento in cui Armando Incarnato perda la testa per una donna? Angela è riuscita davvero ad ammaliare il bel cavaliere? Usciranno forse dal programma mano nella mano? È ancora presto per queste supposizioni. Ma le novità non sono finite qui: il trono classico riserva ancora delle sorprese.

Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny hanno appena ricevuto le attenzioni di due nuove corteggiatrici di UeD e al momento la conoscenza con le donne è ancora ai primi passi. Ma ad attirare l’attenzione e la curiosità è la reazione delle ragazze che stanno già corteggiando i due tronisti. Sicuramente non è stata delle migliori. Insomma, anche oggi ci sono stati risvolti piccanti e interessanti.