Svelato il curioso motivo per cui Tommaso Zorzi non mangia a tavola con gli altri ma sul divano

Nell’ultima settimana c’è un particolare curioso che vede protagonista Tommaso Zorzi. I più attenti si sono accorti che l’influencer da alcuni giorni non si siede a tavola insieme agli altri coinquilini. Molti si sono chiesti sui social il motivo di questa scelta. E ci ha pensato lo stesso Tommaso a svelare l’arcano.

Fonte: Mediaset

La verità non ha niente a che fare con presunte liti o antipatie con altre persone presenti in casa, la sua è una scelta che deriva esclusivamente per motivi scaramantici. Zorzi è molto superstizioso e non si siede mai ad un tavolo quando i commensali sono 13. E siccome in casa sono rimasti in 13 ecco che Tommaso preferisce mangiare in disparte sul divano.

“Essere in 13 a tavola. Sappiamo come è andata l’ultima cena: se Giuda non fosse stato invitato, oggi le cose starebbero diversamente. Per questo ospitare 13 commensali è considerato un presagio di sventura: qualcuno morirà entro l’anno o comunque scoprirà tradimenti e intrighi” – ha detto Tommaso Zorzi.

Ovviamente per correttezza soprattutto Francesco Oppini che è quello con cui ha legato di più Tommaso preferisce fargli compagnia sul divano a pranzo e a cena. Intanto Tommaso Zorzi che entrato di nuovo in crisi al Grande Fratello Vip negli ultimi giorni.

Fonte: Mediaset

L’idea che Francesco Oppini abbandoni il gioco anzitempo fa star male il giovane. L’influencer non immagina il suo percorso nella casa senza l’amico, che sembrerebbe più restio ad accettare la decisione di prolungare il reality fino ai primi di febbraio. “Ho parlato molto con lui in settimana, sosterrò ogni sua scelta perché pretendo che l’amicizia duri anche fuori dalla casa. Se dovesse decidere di mollare, per me verrebbe a mancare un pilastro”– ha detto Zorzi in diretta nella puntata di ieri.

Fonte: Mediaset

“La cosa che penso è una, qualsiasi cosa io sceglierò comunque ci sarà da soffrire in ogni caso. Il rapporto con Tommaso è cresciuto in modo esponenziale, anche in modo difficile, ma mi ha fatto crescere” – la risposta di Francesco Oppini.