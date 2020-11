Sapete chi è Francesco Oppini? Probabilmente grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP molti di voi sapranno chi è. Ma siete sicuri di sapere tutto quello che dovreste sul conto del figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini? Ve lo raccontiamo noi. Fidanzate famose comprese.

Francesco Oppini oggi è un concorrente del Grande Fratello VIP. Ha deciso di mettersi in mostra 24 ore su 24. Anche se di lui sappiamo molto. E spesso a parlarne è Alba Parietti, la famosissima mamma.

Di lavoro fa l’opinionista sportivo. E tifa Juventus. Ma è anche un venditore di auto. I suoi genitori sono ben più famosi: la mamma è la showgirl, attrice, conduttrice e opinionista Alba Parietti, mentre il padre è Franco Oppini, celebre attore italiano.

Attualmente è fidanzato con Cristina Tomasini. Ma ha avuto anche altre fidanzate vip nel corso della sua storia. Pronti a scoprire la sua biografia e la sua vita privata fino a oggi?

Fonte YouTube jolafasola12 jolafasola1245

Biografia di Francesco Oppini

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile del 1982 (segno zodiacale dell’Ariete). In casa era un piccolo comico fin da piccolo: cercava di far ridere i genitori per non farli lasciare, ma poco dopo Alba e Franco hanno divorziato.

Oggi abita a Milano e non ha avuto un’infanzia facile. I compagni gli facevano sempre vedere le copertine dei giornali rosa della mamma con i fidanzati. Per fortuna lui aveva un grande supporto: la sua nonna.

Lontano dal mondo dello spettacolo, da giovane ha però partecipato a La Fattoria. Era il 2004 Ma ha continuato a lavorare come commentatore sportivo, oltre che come venditore in una concessionaria di auto di Milano. Aprendo poi un salone tutto suo.

Nel 2020 ha cambiato idea, accettando di partecipare come concorrente del Grande Fratello VIP 2020. Lasciando fuori la fidanzata Cristina Tomasini, una ragazza molto riservata di Bergamo con cui sta da poco tempo.

Prima di lei, Francesco Oppini era stato fidanzato con Alessia Fabiani, quando aveva solo 19 anni. Poi la storia d’amore con Luana, purtroppo morta in un incidente stradale. E la relazione di 7 anni con Francesca Gottardi.