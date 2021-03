Tommaso Zorzi prende una decisione drastica contro Giulia Salemi

Tommaso Zorzi, nel corso del GF Vip, ha creato tante amicizie quante è riuscito a rovinarne. Alcune coinquiline le aveva rinominate come “Falsa”, “Molto Falsa” e “Falsissima” e sembrerebbe che Zorzi non abbia cambiato minimamente idea. Parliamo di Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Queste tre concorrenti si sono guadagnate l’antipatia di Zorzi, che ha preso una decisione drastica.

Fonte Google

L’influencer, avrebbe addirittura deciso di smettere di seguirle su instagram. Tommaso aveva già accennato a questa scelta in un post su Twitter, si cui aveva scritto: “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao”. Per Zorzi tra il dire e il fare non ci sono intramezzi: subito dopo l’annuncio il suo profilo ha subito un repulisti approfondito. Appena pochi giorni fa, Giulia Salemi aveva accennato al rapporto con Zorzi durante una diretta instagram di CasaChi.

In quell’occasione la Salemi aveva detto: “Ho dei rapporti in standby che vorrò affrontare nei prossimi giorni, perché spero di aver creato dei rapporti umani veri nel corso dei quattro mesi al Grande Fratello”. In particolare, su Tommaso aveva specificato di preferire un incontro privato, piuttosto che un confronto davanti alle cineprese: “Con Tommaso Zorzi penso che semmai ci dovesse essere un in incontro dovremmo farlo tra di noi senza telecamere anche se ad oggi c’è una chiusura totale da parte sua, da ciò che percepisco”.

Fonte studi Verissimo

È pur vero che il vincitore del GF Vip era stato lapidario quanto all’amicizia con Giulia. Tommaso non ha lasciato margine per una riappacificazione e lo aveva anche ribadito nel corso si un’intervista a Verissimo. Ai microfoni del settimanale, Zorzi aveva spiegato che il rapporto con Giulia era inesistente già prima del GF Vip. In particolare aveva detto: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”. Ma Giulia non è stata l’unica a ricevere questo trattamento. Anche Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state allontanate da Tommy, anche se l’influencer non le ha ancora rimosse dai followers.

Fonte Google

Maria Teresa, però, continua ad elogiare Zorzi pubblicamente, nonostante le molte delusioni ricevute durante il reality. Insomma, Mary T. continua a voler bene a Tommaso. “Bisogna anche ricordarsi che Tommaso è un ragazzo ironico. Ha il suo modo di essere un po’ pungente”, così lo ha giustificato in radio, durante un’intervista a Non succederà più. E ancora, la Ruta sul vincitore del GF Vip dice:

“Non lo pensa assolutamente che sono falsa. È il suo modo molto ironico di decifrarmi ma è impossibile che lui pensi che sono falsa: ogni cosa che ho detto l’ho sempre detta prima a lui”.

Eppure Tommaso è stato molto chiaro circa la sua opinione su Guenda e Maria Teresa Ruta. In un’intervista a CasaChi lo ha ribadito in questi termini: “Non vorrei tornare sull’argomento perché non vorrei dare loro adito di stare un’altra stagione dalla D’Urso”.