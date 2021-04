Tommaso Zorzi prima di trionfare al Grande Fratello Vip ha mosso i primi passi in tv nei salotti di Barbara D’Urso. Eppure dopo la vittoria l’influencer, sarà un caso o meno, non si è fatto più vedere nelle trasmissioni condotte dalla partenopea. Interrogato spesso sulla vicenda Zorzi si è sempre difeso dicendo di farlo per evitare la sovraesposizione mediatica, ma pochi gli credono.

Fonte: Mediaset

Qualche testata nei giorni scorsi ha riportato la notizia secondo la quale la D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live avrebbe evitato più volte di fare il nome di Tommaso, facendo così pensare a dei rapporti non idilliaci con Zorzi. Proprio con questo pettegolezzo l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha aperto la terza puntata de Il Punto Z.

Fonte: Mediaset

“Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente” – ha detto Tommaso.

Tommaso Zorzi risponde a Barbara D’Urso

Poi è arrivata la risposta:

“Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te. Quindi partendo proprio da Barbara d’Urso vi presento il mio nuovo ospite. Lui avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live e invece lo abbiamo preso prima noi. Si tratta di Pedro Pablo Akash Kumar”.

Fonte: Mediaset

Insomma non è chiaro cosa sia successo tra i due e se un giorno li rivedremo insieme nello stesso studio televisivo. Il programma condotto da Tommaso Zorzi viene trasmesso su Mediaset Play Infinity tutti i mercoledì a partire dalle 20.45. Il Punto Z è un divertente late show che mixa talk show, gioco e varietà con tanti ospiti , interviste e giochi.