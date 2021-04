Nel corso degli ultimi giorni Akash Kumar è stato ospite di Tommaso Zorzi a II Punto Z, la nuova trasmissione in onda su Mediaset Play. Nel corso dell’intervista, il celebre influencer ha fatto una dichiarazione shock su Elisa Isoardi che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sebbene la sua esperienza all’Isola Dei Famosi sia durata poco, Akash Kumar ha fatto molto chiacchierare su di sé durante l’ultimo periodo. Tra una polemica e l’altra, il celebre modello di origini indiane si trova sempre al centro di ogni gossip. L’ultimo riguarda un’altra concorrente dell’isola Dei Famosi, la modella e conduttrice televisiva Elisa Isoardi.

Su Mediaset Play è in onda il nuovo programma di Tommaso Zorzi, II Punto Z. Tra i vari personaggi televisivi che il celebre influencer italiano ha ospitato c’è Akash Kumar, ex concorrente dell’Isola Dei Famosi. Durante la trasmissione, il modello italiano ha fatto una confessione su Elisa Isoardi. Nel dettaglio ha rivelato una cifra da capogiro che lui stesso avrebbe speso per la modella.

Il retroscena di cui stiamo parlando riguarda un regalo costosissimo che il modello di origini indiane ha fatto alla conduttrice. Stando alle sue parole lui stesso avrebbe speso duemila euro di vestiti per la Isoardi:

Le ho regalato duemila euro di vestiti prima dell’Isola dei Famosi.

Non è tutto. Oltre a dichiarare questo suo gesto, Akash Kumar ha anche affermato di essersi pentito di aver speso così tanti soldi per la modella:

Ho fatto questo gesto, però me ne sono pentito.

Senza alcuna ombra di dubbio, il noto modello avrà spiegato anche le sue ragioni di queste sue affermazioni. Tuttavia per conoscere ulteriori motivazioni bisogna attendere la messa in onda della puntata di II Punto Z in quanto finora sono arrivate solo delle anticipazioni. Da queste ultime emerge anche un argomento che è stato molto discusso sui social network recentemente. Si tratta del colore degli occhi del modello. Cosa avrà dichiarato Akash Kumar? Non ci resta che scoprirlo!