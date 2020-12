Forse era nell’aria da tempo, ma ora sembra essersi ufficializzata la cosa. Tommaso Zorzi prova per Francesco Oppini dei sentimenti che vanno ben oltre la semplice amicizia. Oggi, il 25 enne ha deciso di parlarne anche con una sua cara amica: Maria Teresa Ruta.

La donna, che in questa edizione sta facendo un po’ la mamma della casa, ha accolto i pensieri dell’influencer e l’ha ascoltato. Il tutto è nato da una conversazione avvenuta ieri con Cristiano Malgioglio.

Tommaso Zorzi ha confessato al cantautore di essersi innamorato di Francesco Oppini, ma anche di aver molto rispetto sia del suo orientamento sessuale sia della sua relazione con Cristina. Oggi, a mente fredda, il ragazzo ha analizzato la conversazione con l’amica.

Dopo un viaggio al confessionale, ha sentito il bisogno di dire quello che pensa sdrammatizzando come sempre. Passata la malinconia infatti è arrivato il tempo delle risate:

E dopo questa basta. Oggi ho raggiunto il top, voglio andare a vivere in Tiber a pascolare i lama. Tu non hai idea, non ho capito cosa ho fatto. Rido, perché altrimenti dovrei prendere a capocciate il muro. Ho fatto una bella chiacchierata con la Malgy.

Ti ha detto qualcosa? Cosa ti immagini? Vorrei essere mummificato. Mi piacerebbe che qualcuno mi bendasse la bocca. Non ti dico che film ho dentro amore, Il Tempo delle Mele è nulla a confronto. Voglio un biglietto solo andata per il Bangladesh e cambio identità. Cosa mi ha fatto dire la Malgy? No, non è che mi ha fatto dire.