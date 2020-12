Mara Venier lascerà alla fine di questa stagione televisiva il timone di Domenica In e già ne eravamo al corrente. Ma che in molti ambissero a prenderne il posto assolutamente no. Invece pare proprio che la trasmissione di Rai Uno sia bramata da parecchi. Tra di loro, si aggiunge Maria Teresa Ruta, che tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip ha confessato di sperare nella chiamata.

Mara Venier: uno scettro conteso

Qualche ora fa, durante un’intervista gioco con Cristiano Malgioglio, l’ex giornalista sportiva ha ammesso di sognare Domenica In. Sullo sfondo della gigante lavatrice, il paroliere ha sottoposto a Maria Teresa a una sfilza di domande legate alla sua carriera.

Lunga lista di pretendenti

La presentatrice ha raccolto di buon grado la sfida e, con orgoglio, ha ripercorso la sua decennale esperienza in tv. I format che ha amato di più? Certamente ci sono delle annate, ha spiegato. Al primo posto La Domenica Sportiva perché ha conosciuto i più grandi campioni, si è aggiudicata cinque Telegatti, era la donna dell’anno, una cosa incredibile.

Poi la Ruta ha confessato di avere, lavorativamente parlando, un desiderio: rimpiazzare Mara Venier ma finché c’è lei guai a chi la tocca! La frase non è sfuggita alla collega di origini veneziane, che si appresta a congedarsi dalla sua creatura. Difatti, da settembre 2021 passerà il testimone a qualcun altro o a qualcun’altra. Dalle esternazioni di Zia Mara emerge chiaramente come la lista dei pretendenti sia decisamente lunga.

Tono sarcastico

Lo ha svelato, nelle scorse ore, la stessa Venier sui social network, dove, ironicamente, ha punzecchiato la Ruta. Con tono sarcastico le ha comunicato di sapere che c’è la fila, comunque la adora.

Mara Venier: i possibili successori

I possibili successori sono parecchi, da Francesca Fialdini e Caterina Balivo ad Alberto Matano e Carlo Conti. Nella bagarre si inserisce ora Maria Teresa Ruta.