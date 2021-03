Tommaso Zorzi riallaccia i rapporti con una persona per lui molto importante

Tommaso Zorzi fa un annuncio carico di emozioni: finalmente ha potuto rivedere suo padre. La vittoria al GF Vip gli ha permesso di riallacciare dei rapporti molto importanti, tra cui quello con suo padre, appunto. Zorzi ha deciso di parlarne nel corso di un’intervista ai microfoni di CasaChi. Conclusasi l’esperienza nel reality di Alfonso Signorini, si sono aperte molte porte per l’influencer. Anche a livello di relazioni, Tommy è riuscito a riprendere l’amicizia con Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti.

Fonte Google

Ma, soprattutto, Zorzi è riuscito a riallacciare i rapporti con suo padre, persi ormai da tempo. Con Elettra, è stato molto semplice. I due avevano chiuso i contatti, ma la cantante si è fatta mandare il numero dell’influencer dallo scrittore di gossip Gabriele Parpiglia. Una volta finito il reality, la Lamborghini ha subito contattato Tommaso. L’Influencer ha parlato in questo modo dell’episodio: “C’è stato un momento in cui non ci siamo più sentiti per quanto avessimo avuto un buonissimo rapporto. Elettra Lamborghini mi ha richiamato ed è stata molto carina con me. Non aveva nemmeno più il mio numero. In bocca al lupo a lei per L’Isola dei famosi”.

All’interno della casa di Cinecittà, Zorzi ha spesso parlato del rapporto conflittuale con suo padre. I due hanno cominciato ad allontanarsi dopo la separazione del padre di Zorzi dalla madre. L’uomo, per fortuna, ha deciso di sorprendere il figlio con un commovente video inviato direttamente all’influencer quando era ancora nella casa. Questo è stato il primo passo verso una riappacificazione che, appunto, è avvenuta a stretto giro di posta, lontano dalle cineprese.

Fonte studi GF Vip

Tommaso Zorzi ha dichiarato, commosso ed emozionato: “Mi ha sorpreso la sua lettera. Mio padre l’ho rivisto e abbiamo fatto una chiacchierata stupenda. Credo che sia il modo migliore per recuperare il rapporto con lui. Di questo sono molto grato ad Alfonso perché ha dato la possibilità a mio padre di farlo nel modo in cui si sentiva più a suo agio”.

Fonte studi Verissimo

Il vincitore del GF Vip conosce bene suo padre e sa che non sarebbe stato possibile parlare con lui nel corso del programma: “Non sarebbe mai venuto di persona, il fatto che abbia fatto questo video mi ha aperto gli occhi su un rapporto in cui purtroppo si era messo di mezzo l’orgoglio. La sua lettera è stata un’iniezione di autostima”.