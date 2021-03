Tommaso Zorzi rivela la sua ossessione: “Mi sveglio apposta”

Dopo la vittoria del GF Vip, Tommaso Zorzi avrebbe voluto fare un periodo di riflessione, prendendosi un momento per riposarsi e pensare senza fretta al da farsi. Poi, però, ha analizzato meglio la questione ed ha accettato l’offerta della redazione, quindi è entrato a far parte del team di Ilary Blasi come opinionista de L’Isola dei Famosi.

Questo lavoro lo ha reso molto soddisfatto e di sicuro ha deciso di affrontarlo con la precisione di un professionista. Essere pignoli, però, può portare a piccoli gesti ossessivi, pensati per stimare attentamente il lavoro che si sta svolgendo, con l’obbiettivo di migliorarsi continuamente. In effetti, è proprio questo quello che è successo a Tommaso Zorzi, che, come lui stesso ha rivelato in un’intervista a Libero Quotidiano, ha una piccola ossessione quotidiana che lo accompagna ogni mattina. Il risveglio mattutino di personaggi influenti e televisivi come Tommaso Zorzi, non è paragonabile alle sveglie delle persone comuni.

Quando si sveglia, Internet è spesso invaso da notizie su di lui, dato che ora è sotto la luce dei riflettori di coloro che parlano di pettegolezzi e intrattenimento. Ma Zorzi non ci è ancora abituato: “Mi sorprendo anch’io. A volte mi sveglio al mattino, leggo il mio nome e penso ‘oddio cosa ho combinato nel sonno?’”. Eppure, c’è una gerarchia di priorità per Tommaso. L’influencer, infatti, prima di indagare sui nuovi pettegolezzi che girano sul suo conto, ha un’altra abitudine: “Ho la sveglia alle 10.20, giusta giusta per leggere i dati di ascolto dei miei programmi”.

Tommy, rivela così di essere ossessionato dallo share, e ammette: “godo molto nel leggere i dati di ascolto”. Nonostante il flop delle prime puntate, i dati attuali rivelano che il reality di Ilary Blasi sta avendo un incredibile successo. Orgoglioso del suo operato, Tommaso spiega che il merito è “mio, di Ilary, di Elettra, di Iva. Io contribuisco molto in ambito social. Tutto quello che faccio lì, ultimamente, funziona“.

D’altro canto, L’Isola dei Famosi ha subito dei grandi cambiamenti dalla prima edizione. Inizialmente, i naufraghi erano messi in una reale situazione di sopravvivenza estrema, in cui cibo, acqua e comfort erano solo un lontano ricordo. Ora, la situazione è cambiata e c’è molto più spazio per i commenti e il gossip. Questo ha ripercussioni anche sul modo di seguire il reality che hanno gli spettatori e, forse, anche Zorzi stesso. L’opinionista infatti rivela: “Ovviamente mi interessa solo di alcuni. Di altri molto meno. Di altri meno ancora”.