Dopo la vittoria al Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi è ormai sbarcato in tv. L’esperienza da conduttore e opinionista, però, non hanno bloccato la sua vena creativa sui social, dove ancora oggi porta avanti diverse battaglie.

Per ultima la calendarizzazione della legge ZAN in Senato, il rampollo milanese ha registrato alcune storie in cui spiegava cosa sta accadendo a livello politico in merito a questa legge tanto discussa.

Tommaso Zorzi nel suo discorso ha citato anche Matteo Salvini, appellandosi al leader politico con un semplice “questo qua”. Il giovane fa riferimento al fatto che il leader della Lega si sta battendo semplicemente per l’abolizione del coprifuoco e va fiero di aver raccolto circa 100.000 firme per la sua battaglia.

Il giovane vincitore del reality della casa di Cinecittà sostiene che 100.000 voti lui li otterrebbe con un sondaggio Instagram. Matteo Salvini ha quindi dibattuto targandolo in una storia e scrivendo:

Caro Tommy, io rispetto le battaglie di tutti e non mi permetto di insultare nessuno, men che meno chi non conosco, come te. Ognuno può amare chi vuole, vivere con chi vuole, far l’amore e ballare con chi vuole, per fortuna. Chi discrimina o aggredisce in base al colore della pelle o alle scelte affettive, sessuali e di vita è un cretino, sempre. Anche chi insulta il prossimo in base al partito che vota o alla petizione che firma è un cretino. Pronto a offrirti un caffè quando vuoi, in serenità, per parlare di coprifuoco, di Zan, di giovani e futuro.