Ci si chiede fin dove possono spingersi le persone sui social quando pubblicano scatti di vita quotidiana? Ed è un po’ ciò che è successo a Tommaso Zorzi che a causa di uno scatto pubblicato, ha scatenato delle polemiche anche molto dure. Tommaso che usa molto i social ed è abituato davvero a raccontare tutto ciò che gli accade condividendo il tutto con i suoi numerosi fan, qualche giorno fa ha pubblicato una foto dove ha voluto raccontare ciò che gli era successo.

Fonte: web

In pratica Tommaso Zorzi racconta di una pizza che gli ha fatto male a livello intestinale. La fuga in bagno e lo scatto che ha fatto discutere. L’influencer ha postato una foto in cui si vedono i suoi piedi mentre è seduto in quello che sembra un bagno pubblico.

Fonte: web

“Il nuovo talento lanciato da Mediaset. Se la comunicazione è questa…”, scrive un utente. “Che finaccia, ma non mi sorprende, chissà cosa si inventerà per far parlare di sé” – replica un altro utente su Twitter. Le risposte sono tutte di questo tenore. “Che schifo. Non l’ho mai sopportato né considerato un talento e mi sono preso pure gli insulti delle zorzine… Direi che, a questo punto, devo esserne orgoglioso…” – scrive ancora un’altro utente.

“Se non li lancia Mediaset certi talenti chi li può lanciare!”. Sono stati davvero tanti i commenti di critica a quella foto postata da Tommaso Zorzi. Servirebbe un freno ad un certo punto.

Fonte: web

Va bene descrivere ciò che accade nella vita quotidiana, ma fino ad un certo punto. Arrivare a condividere il fatto di esser stato male dopo aver mangiato una pizza e di esser corso in bagno non è sembrato molto carino. Intanto pare che molto presto ci saranno novità professionali per lui. Tommaso si è incontrato infatti in Sardegna con Rocco Siffredi. Non sappiamo ancora la natura della collaborazione.