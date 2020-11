Mancava giusto il suo commento su Belen Rodriguez per chiudere il cerchio. Rocco Siffredi apre bocca sulla showgirl e, fedele alla sua proverbiale schiettezza, esprime il proprio pensiero anche riguardo a un suo noto ex , Andrea Iannone. La relazione sentimentale tra Belu e il pilota di MotoGP è durata circa 2 anni, naufragando nell’estate del 2018.

Rocco Siffredi su Andrea Iannone: si è rovinato

Intervistato da Mowmag, la star del cinema hard ha dichiarato, tra il serio e il faceto, che la Rodriguez ha fatto perdere il senno allo sportivo. Secondo Rocco Siffredi il 31enne avrebbe perso la bussola immediatamente dopo la chiusura del legame con l’argentina. In merito a ciò e alla squalifica che ha coinvolto Iannone negli ultimi mesi, ha affermato lapidario che quest’ultimo si è davvero rovinato.

Invidiato dall’Italia intera

Rocco Siffredi non si è lasciato, inoltre, sfuggire l’occasione di riservare un commento ironico a Belen, famosa per le infinite traversie in amore. La fine delle sue relazioni sentimentali sarebbe da imputare, per l’attore e produttore, alle difficoltà che un uomo può avere nel gestire una donna dal suo carattere.

Ci vorrebbe una patente ben più importante per restarci assieme, perché costerebbe, sarebbe difficile da permettersi, ti manderebbe al manicomio. La sfortuna di Iannone sarebbe stata di essere invidiato dall’Italia intera per la propria conquista.

L’unico a cascarci

Nel nostro Paese chiunque vorrebbe andare a letto con Belen Rodriguez, ma nessuno sarebbe intenzionato ad innamorarsene, ha poi aggiunto il pornoattore. L’unico a cascarci sarebbe stato Iannone. Lo dichiara con tutta la simpatia del mondo, non intende essere cattivo.

Rocco Siffredi pungente su Belen

Ma per portare la conduttrice di Tu Si Que Vales non va bene la patente che hanno questi ragazzi. Implicitamente, dunque, ad avviso di Siffredi né Stefano De Martino né Fabrizio Corona avrebbero mai realmente amato la sudamericana.