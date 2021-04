Tommaso Zorzi svela cos’è successo dietro le quinte con Giorgia Meloni

È uno degli argomenti più dibattuti di questi giorni, si parla molto di legge ZAN e del dll contro l’omotransfobia, legge bloccata da un senatore della Lega. Tommaso Zorzi è da sempre uno degli esponenti più attivi della comunità LGBT, nel corso del tempo, ben prima della sua partecipazione al Grande Fratello VIP, il ragazzo si è esposto molto per far valere le proprie idee.

A non passare inosservato è stato però l’atteggiamento di Tommaso Zorzi ospite al Maurizio Costanzo Show nella stessa puntata in cui in salotto era presente anche Giorgia Meloni. Al ragazzo è stato criticato il fatto di non essersi sposto e di non aver chiesto all’onorevole un’accelerazione sul dll.

L’influencer 25enne ha deciso di rompere il silenzio ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, chiarendo una volta per tutte la sua posizione. Il silenzio in trasmissione sarebbe infatti dovuto ad un dietro le quinte avvenuto proprio con Maurizio Costanzo.

Il marito di Maria De Filippi aveva previsto già un’ipotetica domanda di Tommaso Zorzi alla politica e per questo ha anticipato il ragazzo anche per evitare possibili sfiammate in trasmissione.

Hanno fatto una polemica per non aver fatto una polemica, bene. Prima del Maurizio Costanzo Show, comunque, c’è una mini riunione in cui Maurizio Costanzo mi aveva detto che in scaletta le avrebbe fatto una domanda su questa cosa all’Onorevole Meloni. Io ovviamente rispetto l’autorità intoccabile di Maurizio e non mi sarei mai sognato di bruciargli la domanda, di farla io o di intromettermi. Lui è intervenuto esattamente nei modi e con le parole giuste e quando a farlo non è un omosessuale, ma un uomo etero di una certa età e con una credibilità, il messaggio è ancora più forte.

È vero che io sono un esponente della comunità ed il mio parere lo sanno tutti, quando sono tornato al Costanzo Show ho avuto un battibecco con Platinette riguardo questo tema, quindi quando c’è da esporsi non mi tiro indietro. Ma quando c’è un autorità come quella di Maurizio Costanzo io faccio un passo indietro perché ho l’umiltà di riconoscere in lui un autorevolezza che io non ho”.

Il ragazzo ha poi concluso spiegando di prodigarsi molto per la comunità, anche in silenzio: “Io per la mia comunità faccio molta beneficenza, faccio tanto e faccio tanto in silenzio. Perché se dici che lo fai ti dicono che lo fai per pubblicità, se non lo dici ti dicono che non lo fai, insomma, come fai sbagli”.