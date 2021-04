L’avete riconosciuto? È uno dei ballerini dell’edizione di Amici di Maria De Filippi 2021

Tommaso Stanzani è uno dei ballerini dell’edizione di Amici di Maria De Filippi 2021. Grazie al suo grande talento, è riuscito ad aggiudicarsi la maglia del serale con la quale compete per arrivare alla vittoria. Originario di Bologna, il 19enne è molto attivo sui social. Qui, oltre a documentare i suoi successi all’interno della scuola, condivide con i propri followers momenti di vita quotidiana.

É uno dei ballerini adorati dalla maestra Alessandra Celentano, Tommaso Stanzani sta lottando con tutte le sue forze per aggiudicarsi la maglia della vittoria ad Amici 2021. Il 19enne originario di Bologna ha iniziato a studiare danza sin da piccolo per realizzare il sogno di diventare un ballerino professionista.

Dotato non solo di un grande talento ma anche di simpatia e ironia, il ballerino della scuola di Amici 2021 si lancia spesso in imitazioni riguardanti soprattutto la padrona di casa Maria De Filippi. Ma vi siete mai chiesti come è Tommaso al di fuori della scuola di Amici? Scopriamolo insieme.

Basta spulciare il suo profilo Instagram per notare che nel corso degli anni il 19enne ha subìto una vera e propria trasformazione. Oggi siamo abituati a vederlo con capelli un po’ lunghi e tirati all’indietro, ma dovreste sapere che Tommaso ha cambiato spesso acconciatura. Infatti, come anche testimoniano gli scatti pubblicati sulla sua pagina social, agli inizi della sua carriera da ballerino aveva i capelli molto corti.

La scorsa estate, invece, ha optato per un look più particolare, ovvero per delle treccine afro. Grazie ai suoi costanti allenamenti, il ballerino di Amici 2021 può vantare un corpo da far invidia a tutti e sui social non manca occasione per pubblicare degli scatti che lo ritraggono a petto nudo.

Amici 2021, la passione di Tommaso Stanzani per le griffe

Altro dettaglio che possiamo osservare sulla pagina Instagram del ballerino è la sua passione per le griffe. Infatti, sembra che a Tommaso piaccia molto la moda e seguire i look del momento.

Nonostante ciò, dal suo profilo Instagram si può dedurre la normalità del ballerino e il duro lavoro che sta effettuando per aggiudicarsi la vittoria nella scuola di Amici in modo a realizzare il suo sogno più grande, quello di diventare un ballerino professionista.