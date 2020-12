Tommaso Zorzi svela i retroscena: “Faceva di notte cose disgustose”

Patrizia De Blanck ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip già da alcune settimane. Personaggio vulcanico che nonostante l’assenza in casa continua ancora a far parlare di sé. Lo scorso giorno ci ha pensato Tommaso Zorzi a svelare particolari disgustosi a riguardo alcuni spuntini che la contessa faceva in casa.

Fonte: Mediaset

“Patrizia De Blanck faceva delle robe. Metti che un giorno ti volevi fare un toast, lei appena vedeva qualcuno che apriva il frigo arrivava. Prendevi il tonno, lo stracchino, ti giravi un secondo e la trovavi che infilava la sua forchetta prima nel tonno e poi nel formaggio e usava la stessa forchetta. Trovavi il tonno dentro lo stracchino, una roba… Oppure andava in frigo, apriva la marmellata, ci ficcava il suo cucchiaio, lo metteva in bocca, lo rinfilava dentro e poi richiudeva tutto”– ha detto Zorzi.

Tommaso Zorzi e i gusti singolari di Patrizia De Blanck

E poi ancora con le rivelazioni:

“Una delle più belle, arrivò il Grana…Maria Teresa mi chiese di grattugiarlo, andai e trovai la fettona di grana morsa. Era il suo morso, tipo scarpetta di Cenerentola. Poi arrivavano 12 pacchi di biscotti, lei li apriva tutti e 12 e ne assaggiava uno di ogni pacchetto. Poi una volta l’hanno beccata di notte, il frigo si dimezzava. Lei ci mandava sempre a letto e diceva ‘dovete andare a dormire adesso’. In realtà quando noi dormivamo veniva qui e faceva piazza pulita”.

Fonte: Mediaset

“Un’altra notte l’hanno beccata che mangiava un supplì. Vedete quella telecamera? Lei nascondeva dietro quella telecamera le cose, tipo mezzo toast, un pezzo di tramezzino, una salsiccia. Si mangiò questo supplì e non contenta prese una fetta biscottata, ci mise la maionese, prese un bicchiere di latte e infilò tutto dentro” – ha proseguito l’influencer.

Insomma la De Blanck quando si tratta di cibo a detta di Tommaso Zorzi ha veramente dei gusti molto singolari.