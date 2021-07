Tommaso Zorzi, tragedia sfiorata: “20 secondi dopo e sarei morto”

L'influencer ha rischiato la vita mentre si trovava in giro per strada a Milano

Momenti di terrore per Tommaso Zorzi che ha rischiato la vita qualche giorno fa. L’influencer ha raccontato ciò che gli è successo nelle storie di Instagram. Tommaso stava passeggiando in strada a Milano quando improvvisamente un vaso è caduto dall’alto. Pochi secondi dopo e l’avrebbe colpito mettendo a repentaglio la sua vita.

Fonte: Instagram

Zorzi molto scosso dall’accaduto ha detto ai suoi followers: “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo cadere. C’è…passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!” – ha detto cercando anche di sdrammatizzare l’accaduto.

Fonte: Instagram

Purtroppo il territorio milanese nelle scorse ore è stato flagellato dal maltempo con delle vere e proprio bufere di pioggia e grandine che hanno creato non pochi problemi. Alberi caduti, lunotti delle auto distrutti dalla grandine scesa giù grande come chicchi d’uva. Per fortuna per Tommaso tutto è andato bene e si è potuto così imbarcare per la Sicilia per dei giorni di relax.

Ma anche in questo caso il povero Tommaso Zorzi ha trovato un intoppo come sempre documentato su Instagram. In pratica ha raccontato di aver subito quella che ritiene essere stata una ingiustizia: ha dovuto pagare un carissimo sovrapprezzo perché ha sforato con il peso della sua valigia.

Fonte: Instagram

“Ma secondo voi è normale? È etico? Siete delle grandissime m***” – ha sbottato Zorzi confessando come sia possibile pagare un sovraprezzo che sia addirittura superiore al costo stesso del biglietto. “È una follia” – ha aggiunto Tommaso. Per fortuna per lui a rincuorarlo c’è il fidanzato Tommaso Stanzani. I due fanno coppia fissa ormai da alcune settimane. Prima di partire per la Sicilia hanno passato alcuni giorni di relax anche il Puglia dove il ballerino era impegnato con Battiti Live. Gite in barca con Elisabetta Gregoraci e i due sono stati paparazzati in dolci momenti tra coccole e baci in acqua.