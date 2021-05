Brutta disavventura per Tommaso Zorzi, il giovane vincitore del Grande Fratello VIP, è stato vittima di stalking. A raccontare cosa sta succedendo è l’influencer in persona che nella giornata di oggi ha pubblicato una serie di storie su Instagram.

Tommaso Zorzi, da poco trasferitosi in Porta Venezia, ha raccontato che c’è una persona in particolare che lo segue troppo spesso e quasi tutti i giorni è fisso sotto casa sua. Ora, il giovane ha raccontato tutto su Instagram.

Oggi voglio parlare di una cosa spiacevole perché – chi mi ha mai incontrato per strada lo sa che sono una persona estremamente disponibile – ma c’è una persona in particolare che non mi fa sentire più a mio agio ed è molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada e mi ha chiesto molti favori dei quali un po’ glieli ho fatti ed un po’ non riesco a farglieli e questa cosa mi mette agitazione. Dato che tutti i film horror iniziano con ‘era una brava persona’ vorrei evitare di finire come Misery Non Deve Morire.

Anche oggi, appena tornato da Bologna dove ha passato il weekend con Tommaso Stanzani, l’influencer ha trovato il fan sotto casa. Dopo esser stato seguito ancora una volta ha deciso di affrontarlo e di parlarci chiaramente. Il tutto è stato documentato con un video sui social:

Non devi stare più sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale. Dato che mi hai chiesto di farti beneficienza e te l’ho fatta! Tu sei sempre sotto casa mia, io ti vedo. In una settimana quanti giorni? 5? 2? Ma ti vedo, mi segui… adesso non mi stai seguendo? Eh allora! Non va bene, non è sana questa cosa, non mi sento a mio agio, non mi puoi seguire!.