Fiocco rosa e felicità alle stelle per Tommaso Vianello, in arte Tommy Vee. Il Deejay veneziano, famoso anche per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, è infatti diventato papà per la prima volta all’età di 48 anni. A donargli la gioia è stata la sua compagna, la fashion designer Greta Rubino, di 17 anni più giovane. Incontenibile l’euforia dei due neo genitori sui social, dove hanno già mostrato la piccola Penelope.

In tantissimi lo ricorderanno come il “bello” della quarta edizione in Italia del Grande Fratello. Tommaso Vianello, noto ai più con il nome d’arte di Tommy Vee, in realtà ha sempre avuto come sua attività principale la musica. È infatti un Deejay e producer molto importante su tutto il territorio nazionale.

Importante anche la sua carriera in televisione. Nel 2006 ha affiancato Federica Fontana alla condizione del programma targato Sky, Bar Wars. L’anno successivo, con Giacomo Ciccio Valenti e Laura Forgia, ha condotto Talent1, sui canali Mediaset.

Nel 2009, sempre su Italia1, insieme a Cristina Chiabotto ha condotto The Look of The Year. Nel 2010 è stato uno dei volti di Saturday Night Live From Milano e, nel 2016, ha fatto parte della giuria di Top Deejay, un talent show dedicato ai Disk Jockey emergenti.

L’annuncio di Tommy Vee

Protagonista anche del gossip, Tommy Vee. Proprio durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, il musicista veneto era entrato nei cuori di tutti i telespettatori per la relazione con Carolina Marconi. Storia d’amore terminata poco dopo la fine del programma.

Di anni ne sono passati e Tommy ha ritrovato la felicità, l’amore e la stabilità con la sua nuova bellissima compagna. Lei si chiama Greta Rubino e lavora come fashion designer. Ha 31 anni, 17 anni in meno di lui, ma la differenza di età non pare ostacolare una passione così grande.

Amore e passione coronate in questi giorni con la nascita della piccola Penelope. Lei è la prima figlia per Tommaso, che dunque è diventato papà per la prima volta a 48 anni. Greta, invece, era già mamma di una bimba, che oggi ha 12 anni, nata da una sua precedente relazione.

Il deejay, pubblicando una foto della nuova arrivata su Instagram, ha scritto: