Sono passati circa 20 giorni da quando Carolina Marconi ha effettuato l’ultima dose di chemio terapia. Si sta ormai liberando di tutte le catene che la malattia ha tenuto strette su di lei e si sta rialzando con una forza che non l’ha mai abbandonata, nemmeno nei momenti più difficili. La sua ultima lettera, pubblicata sul suo profilo Instagram, risuona come un inno alla vita che fa emozionare chiunque, anche chi non la conosce.

Il post sul profilo di Carolina Marconi è stato pubblicato domenica scorsa. Le parole con cui esordisce sono proprio queste: “Buona domenica a tutti!“. Poi subito un primo messaggio d’amore per il suo Alessandro, che continua a sostenerla sempre, proprio come ha fatto durante il periodo più brutto della vita dell’ex gieffina.

Oggi sono 18 giorni dopo la mia ultima chemio.. sono giorni di recupero ..tornare alla vita normale non è facile… Sembra di vedere tutti che vanno a 100 all’ora, a differenza mia.

La fatica ancora accompagna Carolina, questo è naturale. La show girl ha raccontato di essere tornata a lavoro, di aver provato a fare di nuovo sport e di essere tornata a prendere un aperitivo con le sue migliori amiche. Insomma, ha cercato di tornare ad essere più autonoma possibile, da donna forte e coraggiosa quale è. Tutte attività semplici, ma che le erano mancate incredibilmente.

…mi sentivo la donna più felice del mondo perché finalmente dopo tanto tempo mi sentivo spensierata, non avevo dolore alle ossa, non avevo nausea né mal di testa. Non mi sembrava vero 😁 ma soprattutto non avevo paura…

Carolina Marconi e il futuro

Alla fine della lettera Carolina ha parlato di ciò che l’aspetta per il futuro, sempre mantenendo una positività assoluta e lanciando l’ennesimo messaggio verso coloro che l’hanno sempre seguita in questo periodo difficile, o che magari si trovano nella sua stessa situazione.

Tra una settimana mi leveranno il pic port (la cannula maledetta nella mia vena) e finalmente potrò rivedere la luce. Il 15 dicembre ho la mammografia ed in seguito, a gennaio, la total body per accertamenti..