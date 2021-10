Topo nella casa del GF Vip: i concorrenti urlano terrorizzati

Ospite indesiderato nella casa del Grande Fratello Vip. I vipponi mentre si trovavano in cucina hanno visto un topo. C’è da dire che non è la prima volta che accade una cosa del genere. Anche nelle scorse edizioni, qualche topolino è riuscito sempre a fare irruzione nella casa.

Fonte: web

Questa volta, l’animaletto ha trovato in cucina Jessica Selassié e Ainett Stephens che hanno urlato a gran voce, terrorizzate dal topo. Mentre Jo Squillo ha fatto notare che si tratta di un innocuo topo di campagna, il nuovo arrivato ha superato la cucina e si è diretto in giardino dove ha trovato Clarissa Selassié e Soleil Sorge che stavano discutendo. Anche per loro è stato uno bello spavento considerato che si sono ritrovati all’improvviso un topolino davanti.

Ciò che ha incuriosito è stata anche la scelta della regia di oscurare l’accaduto spostando immediatamente l’inquadratura. Anche nei minuti successivi, appena i concorrenti affrontavano l’argomento ‘topo’, l’inquadratura veniva cambiata ed i microfoni spenti. Insomma, c’è un topo nella casa ma sembra che nessuno deve saperlo.

L’anno scorso invece non fu così, ma quando si scoprì un topo nella stanza di Patrizia De Blanck anzi, il conduttore ne parlò anche in puntata liberamente. Poi sempre l’anno scorso era apparso qualcosa di strano vicino ai piedi di Tommaso Zorzi, e per gli attenti spettatori web e social del reality show di Canale 5, sembrava essere proprio un piccolo topo entrato a far visita ai concorrenti. Insomma sembra che i topolini siano abitudine nella casa del Grande Fratello Vip.

Purtroppo il web non perdona e non è bastato alla regia oscurare l’accaduto, l’occhio vigile del web ha fatto in tempo ad immortalare il tutto.