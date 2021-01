“Patrizia De Blanck portata via di peso dagli autori del programma”

È stata sicuramente una delle inquiline più discusse nella casa del Grande Fratello Vip, ma anche fuori non scherza. Patrizia De Blanck continua a creare qualche piccolo problema anche negli studi del programma che ha puntato su di lei.

La Contessa de Blanck ha un carattere assolutamente irriverente e spesso perde la cognizione dell’ambiente in cui si trova. A rivelare quello che accade in studio è Gabriele Parpiglia.

Il giornalista, a Casa Chi, ha svelato qualche retroscena su quello che accade durante la pubblicità. Per prima cosa ha svelato l’annodato della mamma di Giada De Blanck che ha fatto arrabbiare non poco gli autori:

Mi raccontano che Patrizia De Blanck ha portato da casa sua dei dolci poi durante la pausa pubblicitaria si è alzata e si è messa a distribuire alle persone presenti in studio, autori, al poco di pubblico presente, il mangiare come se fosse tutto normale.

La scena non è ovviamente passata inosservata e ha suscitato le reazioni di chi lavora dietro alle quinte. È stato necessario l’intervento della sicurezza:

So che c’è stata un’arrabbiatura molto forte e le guardie l’hanno presa di peso e portata al suo posto e le hanno sequestrato le caramelle per la precisione. Questo è quello che sarebbe successo quando non erano in diretta.