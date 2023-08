Tori Spelling ricoverata in ospedale, l’annuncio preoccupa: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Tori Spelling è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. L’attrice di Beverly Hills 2010 si è infatti resa protagonista di uno scatto che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Tori Spelling ricoverata in ospedale. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa attrice, conosciuta al grande pubblico per essere stata una delle protagoniste dell’amata serie Beverly Hills 2010. Al momento non conosciamo i motivi che hanno causato il ricovero dell’attrice, la quale ha voluto rivolgere un commovente pensiero ai suoi cinque figli.

Questo è quanto scritto da Tori Spelling sulla sua pagina Instagram:

Quarto giorno qui e mi mancano così tanto i miei figli. Grata e così orgogliosa dei miei figli forti, coraggiosi, resilienti e gentili nel profondo, che rimangono positivi, qualunque cosa accada sulla nostra strada.

Come già anticipato, al momento non sappiamo che cosa è successo all’attrice. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Tori Spelling romperà il silenzio e fornirà ulteriori dettagli in merito a questa vicenda.

Tori Spelling, la difficile vita dopo la separazione dal marito Dave McDermott

Nelle ultime settimane Tori Spelling ha fatto molto parlare di sé a causa della notizia del divorzio dal marito Dave McDermott. In seguito alla fine del matrimonio, l’attrice è stata costretta a lasciare la casa coniugale e a trasferirsi, insieme ai suoi figli, in un camper. Questo è quanto rivelato da una fonte in merito alla drammatica situazione che sta vivendo Tori: