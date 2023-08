Tori Spelling vive in un camper con i figli dopo il divorzio da Dean McDermott

Momento non facile per l'attrice dopo il divorzio dal marito.

Momento non facile per Tori Spelling dopo il divorzio da Dean McDermott. L’attrice, volto noto di Beverly Hills 90210, sarebbe finita a vivere in un camper insieme ai figli.

Tutto ha avuto inizio quando ha dovuto lasciare la sua casa a causa di muffe che avevano infestato l’abitazione portandogli diversi problemi di salute.

“È difficile sradicare una famiglia numerosa, soprattutto quando tutti si sentono male e sono a letto. Ma ora lasceremo la casa il prima possibile. Cerchiamo un Airbnb o Vrbo o un hotel finché non riusciamo a capire cosa fare. Siamo solo affittuari, quindi sembra che anche il trasloco sia nel nostro futuro imminente” – aveva detto.

Così era finita a vivere in un motel ma a quanto pare per Tori ci sono diversi problemi di natura economica tanto da essere stata costretta a prendere il suo camper e a parcheggiarsi in un parcheggio.

Dopo il soggiorno in un motel, lei e i figli si sarebbero trasferiti in un parcheggio della contea di Ventura, in California, con il loro camper. Le foto, diffuse da Daily Mail, ritraggono l’attrice mentre sistema gli oggetti necessari per mangiare e rilassarsi con sedie, barbecue e giocattoli.

Secondo indiscrezioni oltre al muffa ci sarebbero anche alcuni problemi economici che l’attrice deve affrontare. “Il problema della muffa è vera, però è stato difficile per lei trovare un posto dove stare durante questo periodo perché la sua situazione economica non è delle migliori. Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli” – ha detto una fonte al tabloid Entertainment Tonight.

Nessuna notizia invece dell’ex marito Dean McDermott che dopo il divorzio non vivrebbe più con la sua famiglia e al momento appare totalmente disinteressato alle vicende della ex moglie e dei figli.