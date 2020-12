Torna Postalmarket: in copertina ci sarà una delle conduttrici più chiacchierate del momento

I ragazzi con almeno 30 anni ricorderanno probabilmente Postalmarket, il catalogo dell’azienda commerciale italiana, leader nella vendita per corrispondenza. Di che si trattava? Di una sorta di “libro dei desideri”, in quanto i prodotti proposti, quasi sempre, appartenevano ai marchi più importanti e illustri. I maschietti c’entrano soprattutto per un motivo: la pletora di belle donne inserite all’interno e pure in copertina, compresi volti affermati dello spettacolo, che per l’occasione si concedevano spesso e volentieri in lingerie o in costume, provocando quell’effetto “vedo non vedo” che ammaliava i teenager dell’epoca.

Postalmarket: voci confermate

Nel corso dell’ultimo periodo erano circolate alcune voci sul ritorno del catalogo di Postalmarket. Finora, però, era un un’ipotesi, mentre ora c’è l’ufficialità: il “libro dei desideri” compirà presto il suo comeback per la collezione autunno-inverno 2021, con una sorpresa certamente gradita a molti.

Una scelta che fa onore

Difatti, in qualità di prima “diva” per la copertina del Postalmarket 2.0 la scelta è ricaduta su Diletta Leotta, la celebre conduttrice sportiva dell’emittente on demand Dazn e affermata influencer.

La Leotta ha espresso a pieno la sua gioia per essere stata nominata “testimonial” di questo chiacchierato ritorno. Per lei rappresenta un onore finire sulla copertina del primo numero della nuova versione di Postalmarket, che nel passato ha accolto fantastiche icone glamour, da Monica Bellucci a Cindy Crawford, da Carla Bruni a Claudia Schiffer.

Al passo coi tempi

Ovviamente, pure Postalmarket si è adattato all’evolversi dei tempi e dei modi. Il catalogo non sarà cartaceo, bensì “digitale” e non riguarderà più la vendita per corrispondenza, quanto piuttosto l’e-commerce, ormai definitivamente sdoganato.

Postalmarket: un colpo da fuoriclasse

Partito come una nicchia, il commercio online è una solida realtà. Rafforzatosi ancora di più nei recenti mesi, per cause di forza maggiore, ossia lo scoppio dell’emergenza epidemiologica. Il colpo Diletta Leotta è da fuoriclasse e gli ammiratori sono in attesa di scoprire in quali foto mozzafiato sarà ritratta.