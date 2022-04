Tosca a Oggi è un altro giorno ha rivelato alcuni momenti difficili di quanto era solo una bambina. La famosa cantante all’interno del programma condotto da Serena Bortone ha rivelato un aneddoto importante che l’ha vista protagonista quando ancora era una bambina.

Ospite della giornalita, Tosca ha spiegato quanto sia stata difficile la malattia entrata nella sua vita quando era piccola e quando, non era in grado di affrontare il tutto da sola. Nel corso della sua infanzia infatti, ha trascorsi momenti davvero difficili tanto che l’hanno segnata nel profondo anche a distanza di anni.

Tosca ha raccontato di aver avuto un reumatismo articolare acuto che poteva trasformarsi in un tumore osseo. Questo ha avuto delle importate ripercussioni sulla vita della cantante quando ancora era piccola. Proprio a seguito di questo, l’artista non ha mai avuto figli, segnata dal difficile vissuto dell’infanzia.

Quando la malattia si è manifestata nella vita sua vita, Tosca si trovava al LunaPark con sua mamma. Il suo corpo iniziò a coprirsi di macchie spaventando lei stessa e tutta la sua famiglia. Da Serena Bortone la grande artista ha così descritto quel brutto periodo che ha segnato tutta la sua esistenza.

Tosca a Oggi è un altro giorno: “Ho rischiato un tumore osseo”

La cantante ha così spiegato durante l’intervista: “Tutti pensavano che fosse una orticaria. Ci fu una scena che mi scioccò: prendendo lo zucchero filato, allungai un braccio e mi si scoprì la schiena”.

“Avevo segni grossi, come fosse un eritema importante. Dicevano troppe fragole, ma non era così. Quarantacinque anni fa questa malattia poteva portare al tumore osseo, era molto pesante”.

“Era portata dalle tonsille, l’organo con cui poi avrei lavorato. La diagnosi arrivò quando una mia zia mi portò al San Camillo e i medici mi ripresero al volo. Mi hanno salvato. Se non se ne fossero accorti, oggi non ci sarei stata più” spiega l’artista a Serena Bortone.

È dopo essersi raccontata a cuore aperto che Tosca ha svelato il motivo per il quale non ha mai avuto figli. La stessa infatti, ha spiegato che: “Non a caso non ho figli. La mia infanzia è stata una grande prova per me, perché non è stata bella. Anzi, non vedevo l’ora finisse perché tutti mi dicevano che tutto sarebbe passato con sviluppo. Non vedevo l’ora”.