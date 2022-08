Tornati dalle vacanze, per la coppia ora è il momento di pensare alla separazione.

Dopo l’annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi sono volati in vacanza. Un modo per staccare la spina e rilassarsi in vista di un periodo autunnale che si preannuncia turbolento.

A breve infatti inizieranno le pratiche per la separazione che comunque si preannunciano non facili per via dell’enorme patrimonio che i due dovranno spartirsi.

Come annunciato da Novella 2000 la coppia ha già scelto gli avvocati che avranno il compito di far trovare una quadra. Ilary a quanto pare ha scelto Alessandro Simeone, l’ex capitano della Roma il tifosissimo giallorosso Antonio Conte.

Ma a quanto pare Totti ha deciso anche di affidarsi ad una famosa matrimonialista, l’avvocato Anna Maria Bernardini de Pace. La Bernardini farà parte del gruppo che gestirà la situazione separazione per Francesco Totti.

Con la scelta della famosa matrimonialista la strategia del pupone sembra abbastanza chiara: molto probabilmente virerà verso una separazione consensuale, opzione sempre preferita dalla Bernardini.

In questo modo si cercherà di non arrivare a nessuno scontro anche per il bene dei tre figli che potrebbero soffrire molto da questa vicenda legale.

“La giudiziale sarebbe uno stillicidio che l’Ottavo Re di Roma vuole evitare ai tre figli e potrebbero essere dello stesso parere anche Conte e l’avvocato di lei Simeone” – scrive il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

La casa all’Eur potrebbe restare ai figli con i genitori che si alternerebbero. Parliamo di una mega villa da 25 stanze con piscina dove a turno starebbero una volta Totti e una volta Ilary. In questo modo il distacco dalla quotidianità per i figli non avverrà e potrebbero metabolizzare la separazione nel migliore dei modi.

Poi c’è il patrimonio composto da diverse società dove hanno voce in capitolo anche alcuni familiari dei due. La diatriba è appena iniziata e andrà avanti per diverso tempo.