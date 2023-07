Stefano De Martino rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez: le sue parole

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di sempre. La presunta fine del matrimonio tra la showgirl argentina e il conduttore sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. Anche se i rumors in circolazione non sono stati ancora confermati dai diretti interessati, pare che ormai la coppia ha deciso di dirsi definitivamente la parole fine.

Nel corso delle ultime ore il nome di Stefano De Martino è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? L’ex ballerino ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcune frasi che in molti hanno visto come un riferimento alla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez.

Nel dettaglio, il conduttore ha condiviso il video di un brano di Justin Timberlake le cui parole non sono di certo passate inosservate. Si tratta del brano ‘A song for you’, ‘Una canzone per te’ e si tratta di un remake dell’artista di un brano del 1970 di Leon Russel.

Il brano condiviso da Stefano De Martino sulla sua pagina Instagram recita queste parole:

Ora che siamo soli e canto questa canzone per te.

Oppure:

Nessuna è più importante per me.

E ancora:

Sei l’amore della mia vita, sei mia amica.

Anche se il conduttore non ha ancora rotto il silenzio in merito alla fine dell’amore con Belen Rodriguez, in molti hanno visto in queste parole un vero e proprio riferimento alla showgirl argentina.

Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora parlato del gossip che li sta travolgendo in queste settimane, la notizia della separazione tra Stefano e Belen sta diventando sempre più certa. Dopo la fine del matrimonio con il conduttore, pare che la showgirl abbia ritrovato la felicità al fianco dell’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni.