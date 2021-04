Tristezza nel mondo della musica.”Mi resta poco da vivere”, con queste parole il cantante addolora i fan

“Mi resta poco da vivere”, queste le parole che hanno scioccato il mondo della musica. Il cantante e compositore scozzese Ian Anderson ha confessato di essere molto malato e che la sua vita, purtroppo, non durerà ancora molto.

Durante un’intervista con Dan Rather, il fondatore dei Jethro Tull, ha raccontato:

Voglio dirvi una cosa che non ho mai detto a nessuno. Soffro di una malattia polmonare grave che mi è stata diagnosticata circa un paio di anni fa. Faccio fatica, a causa di quelle che sono conosciute come esacerbazioni: nei periodi in cui contraggo un’infezione, spesso si tramuta in una grave polmonite e per due o tre settimane faccio veramente fatica a salire sul palco e suonare. Incrociando le dita, sono almeno 18 mesi che non ne ho.