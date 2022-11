Tu Si Que Vales, Maria De Filippi elegantissima con il tailleur rosa, ecco quanto costa: difficile da credere

Sabato sera è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales, il programma campione di ascolti di canale 5. Anche questa volta Maria De Filippi non è passata inosservata per l’outfit sfoggiato. La conduttrice si è presentata con un tailleur rosa che ha attirato l’attenzione di tutti. Ma sapete quanto costa? Il prezzo è decisamente da capogiro.

Maria De Filippi passione tailleur. Non è la prima volta che la regina del piccolo schermo italiano finisce al centro della cronaca rosa per gli outfit sfoggiati nelle sue trasmissioni. Nel corso della puntata di Tu Si Que Vales andata in onda, la conduttrice non è passata inosservata per il meraviglioso tailleur rosa indossato.

L’outfit che Maria De Filippi ha sfoggiato a Tu Si Que Vales porta la firma di Alexander McQueen. Si tratta di un pezzo formato da un blazer doppiopetto in lana con spalline imbottite, abbinato a dei pantaloni dello stesso colore.

Al look total pink, la conduttrice ha scelto di abbinare delle scarpe di colore rosso. Un outfit davvero elegante quello che Maria De Filippi ha sfoggiato a Tu Si Que Vales e che ha attirato l’attenzione dei telespettatori soprattutto per quanto riguarda il prezzo.

Tu Si Que Vales, Maria De Filippi elegantissima con il tailleur rosa: ecco il prezzo da capogiro

Come già anticipato, il costo dell’outfit con cui la conduttrice si è presentata in puntata non è di certo alla portata di tutti. Sbriciando sul sito della nota casa di moda è possibile osservare che il blazer rosa ha un prezzo di 1990 euro.

Per quanto riguarda i pantaloni, invece, questi hanno un costo minore ma decisamente importante dal momento che possono essere acquistati al prezzo di 700 euro. Insomma, un look decisamente da capogiro quello sfoggiato da Maria De Filippi che non rinuncia mai ad essere elegante.