Tu Si Que Vales: Maria De Filippi terrorizzata per un incidente

Nel corso della puntata più recente di Tu Si Que Vales, un concorrente si è reso protagonista di un piccolo incidente di percorso. L’episodio ha suscitato la preoccupazione dei giudici. In particolare, Maria De Filippi è apparsa molto terrorrizzata dinanzi alle telecamere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente la nuova edizione di Tu Si Que Vales ha debuttato su Canale 5 riscontrando già grande successo. Anche quest’anno la giuria del noto talent show è composta da Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Jerry Scotti. Insieme a loro c’è anche un ospite speciale: Sabrina Ferilli.

Inutile dire che il reality show regala sempre sorprese e colpi di scena ai telespettatori. Tuttavia, nel corso della puntata più recente l’esibizione di un concorrente ha seminato il panico in studio. Il diretto interessato si chiama Giuseppe Ventimiglia ed è stato autore di un gesto eclatante che mia nessuno si sarebbe aspettato.

A presentare la sua performance è stata Sabrina Ferilli. Nel dettaglio il concorrente da una scala si è lanciato alla cieca su una distesa di cactus al centro al palco. Le conseguenze di tale gesto non sono passate in osservato alla giuria. Infatti, ad un certo punto il ragazzo ha inevitabilmente iniziato a sanguinare in diretta tv. Alla luce di questo, Maria De Filippi, travolta dalla paura, ha esclamato:

Guarda che sanguini, tu sei matto. Ho visto che ti sei ferito sei pieno di spine

Fortunatamente, Giuseppe non ha subito nessun danno. Infatti, Tu Si Que Vales è proseguito senza ostacoli. Nel corso della puntata il pubblico italiano ha avuto la possibilità di vedere altri concorrenti esibirsi sul palco con le loro magnifiche performance.