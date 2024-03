“Tutto grazie a mia figlia” nuova inaspettata avventura per Luca Argentero, la notizia riempie di gioia i fan

Per Luca Argentero, senza dubbio uno degli attori più amati e seguiti del panorama cinematografico e televisivo in Italia, è iniziata una nuova avventura, quella da scrittore e autore di libri per bambini. Recentemente, infatti, ha dato vita ad un libro per bambini, in cui la protagonista è una persona davvero speciale per lui. Intervistato dal settimanale Oggi, il protagonista di Doc – Nelle tue mani, Luca ha parlato di questa sua nuova esperienza.

Da anni il suo volto e il suo nome sono tra i più seguiti e amati in Italia e grazie al ruolo in Doc – Nelle tue mani, ha raggiunto forse l’apice della fama da quando svolge il lavoro di attore. Stiamo parlando di Luca Argentero, che oltre a recitare è anche un amorevole papà.

Lui e sua moglie Cristina Marino hanno infatti due splendidi bambini: il piccolo Noè Roberto, nato a febbraio dell’anno scorso, e Nina, che invece ha quasi 4 anni. Quest’ultima è diventata, insieme al suo peluche preferito, un coniglietto di nome Dudù, protagonista del primo libro scritto da Luca e illustrato da ‘Zia Fra’, Francesca Argentero, sorella dell’interprete.

Recentemente, infatti, Mondadori ha pubblicato “Stella Stellina”, nato come spiega l’attore al settimanale Oggi, da un’idea di sua sorella Francesca dotata “di un’intelligenza creativa fuori da comune” e che stupisce sempre tutti con i suoi originali biglietti di auguri.

Inizialmente l’idea di Francesca era quella di raccontare la storia della sua nipotina, ma poi Luca ha avuto l’intuizione di far sì che il libro parlasse di un’avventura che coinvolgesse tutti e che potesse avere anche un continuo. Infatti è già in cantiere un secondo libro ed è già nata l’idea di coinvolgere in questo viaggio fantastico anche il piccolo Noè.

Il libro “Stella Stellina” è in vendita sul sito della Mondadori e, in occasione della festa del papà, sono state messe in commercio della copie autografate da Luca e da Francesca.