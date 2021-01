UeD, abuso dal cavaliere a Roberta Di Padua: “Non aveva il mio consenso”

A UeD non mancano i colpi di scena. Roberta Di Padua ha fatto delle accuse pesantissime ai cavalieri del programma. L’accusa è di aver registrato delle conversazioni a sua insaputa. Ma cosa è successo? La dama, Roberta Di Padua, si sta frequentando con Riccardo Guarnieri. I due non hanno un rapporto fluido. Il rapporto burrascoso è dovuto anche alla scarsa fiducia di Roberta, fiducia che ha continuato a vacillare sentendo le testimonianze di Ida Platano.

La Di Padua, per questo, ha subito voluto mettere le cose in chiaro con Riccardo, proprio perché, com Ida Platano, anche lei è una madre ed ha a cuore in primis il bene di suo figlio. Roberta cerca sicurezze, e Riccardo sembra decisamente infastidito da ciò. Secondo il cavaliere la conoscenza con Roberta è così approfondita, che certi dubbi non dovrebbero sussistere affatto. La Di Padua, stizzita, ha deciso di accettare la richiesta di Maria De Filippi di far entrare un nuovi cavaliere.

Ed ecco che fa il suo ingresso a UeD Federico, che ha subito confessato il suo debole per Roberta. Ma ecco che la Di Padua decide di scoprire le sue carte, e arriva l’accusa a Guarnieri. A quanto pare, il cavaliere ha registrato più di una conversazione con la dama, senza però chiedere il suo consenso. Un abuso incredibile e pessimo che ha davvero fatto infuriare la dama.

Non c’è da stupirsi se Roberta non si fida di Guarnieri. Poi, la dama ha puntato il dito contro Michele Dentice. Il ragazzo ha annunciato il suo ritiro da U&D da diverso tempo ormai. Le ragioni non erano molto chiare, dato che Michele ha addotto dei generici motivi personali.

Pare che Roberta Di Padua abbia scoperto il motivo di tale scelta: Michele era fidanzato. Le sue lunghe assenze erano proprio una copertura per questo legame. Maria non riesce a crederci, e la redazione chiede altri dettagli alla dama. Nonostante tutte queste incomprensioni, il nuovo cavaliere deve rassegnarsi: Roberta vuole continuare a frequentare Riccardo.