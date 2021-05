Gemma Galgani, la storica dama di UeD, è davvero sfortunata in amore. La bionda Torinese aveva iniziato la frequentazione con il cavaliere Aldo Farella dichiarando chi provare per lui nulla più che un affetto amicale. Eppure, ora che Aldo ha deciso di frequentare anche la dama Isabella Ricci, Gemma in lacrime e col cuore spezzato.

La reazione della dama Torinese all’annuncio dell’inizio di questa frequentazione da parte di Aldo ovviamente non ha lasciato i presenti indifferenti. Ad attaccarla in primo luogo sono gli opinionisti, che non credono a nessuna delle sue parole. Maria De Filippi ha mandato in onda lo sfogo della Galgani e subito dopo è stata mostrata l’esterna di Aldo e Isabella. I due sembrano molto affini e l’intesa è evidente.

Gemma ha cercato di convincere Aldo ad annullare l’appuntamento con la Ricci per preferire lei. Ferella, nel rifiutare l’invito, promette di contro alla Torinese di portarla a cena. Panico in studio. Tina Cipollari non capisce perché, dopo tanta convinzione nel dichiarare Aldo un amico, Gemma ora voglia le sue attenzioni. La Galgani spiega semplicemente: “Mi scocciava che uscisse con Isabella, che ritengo poco sentimentale e algida, e mi sentivo protettiva nei confronti di Aldo”.

A quel punto Isabella, sentendosi chiamata in causa, ha preso la parola. La dama sottolineato di non essere fredda, ma di preferire le conoscenze portate avanti gradualmente. In ogni caso, nessuno sembra fare Fede alla versione dei fatti di Gemma: la sua reazione nasce da una gelosia.

Anche Nicola Vivarelli si inserisce nel dibattito, infastidendo parecchio Gemma. La dama di UeD, cerca di spiegare che i suoi sentimenti per Aldo si siano evoluti. A quel punto non poteva mancare la frecciata della Cipollari: “Ma che combinazione, è cambiato proprio quando lui ha iniziato a frequentare Isabella”. A sorpresa, però, Isabella si tira indietro rifilando un due di picche ad Aldo. Questo in realtà non ha fatto che aumentare la polemica, senza nessuno schierato dalla parte di Gemma.