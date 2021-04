UeD: una nuova dama per Nicola Vivarelli. La reazione di Gemma fa sussultare i fans

La puntata di ieri di UeD ha visto nuovamente protagonista Gemma Galgani, in vari modi differenti. La dama, certamente, ha raccontato molto sulla sua nuova conoscenza con Aldo, il cavaliere che attualmente la sta corteggiando. Ma c’è un altro rapporto che Gemma sta portando avanti che interessa il pubblico molto di più: parliamo dell’amicizia che la dama sta portando avanti con Nicola Vivarelli.

La torinese e il bel marinaio si sono frequentati brevemente nella scorsa edizione del dating show. Purtroppo, le cose non sono andate in porto ma Nicola, dopo qualche mese di completa dedizione al suo mestiere, è tornato a sedere nel parterre maschile del trono over. Da quel momento, Gemma e Vivarelli sembrano amici inseparabili e molto affiatati, eppure c’è qualcuno che dubita si tratti di una semplice amicizia.

Nella puntata di ieri la Galgani si è seduta al centro dello studio assieme a Nicola. Per Sirius, ha fatto il suo ingresso in studio Alice. La ragazza vuole conoscere Nicola e Maria De Filippi ha colto la palla al balzo per stuzzicare la Galgani. La conduttrice chiede immediatamente il commento di Gemma, che sorprende tutti con la sua reazione. La dama è assolutamente tranquilla e pare molto felice per il suo amico.

La ragazza arrivata a corteggiarlo rispecchia pienamente i gusti di Vivarelli e Gemma pensa che tra loro possa nascere qualcosa. Maria, non contenta, rincara la dose e pone una strana domanda alla dama. La padrona di casa chiede a Gemma se sarebbe disposta a cucinare la cena per la prima uscita dei due ragazzi.

La Galgani, senza battere ciglio, spiega che sarebbe ben felice di cucinare per il loro appuntamento. Il pubblico di UeD si è infuocato, entusiasta all’idea di vedere Gemma insieme a Nicola Vivarelli e Alice, a cena insieme. Maria ha subito frenato gli entusiasmi: è solo una domanda. Chissà però che la redazione non decida di mettere in campo un’esterna così.