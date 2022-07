Andrea Della Cioppa a quanto pare non potrà più partecipare come tronista della nuova edizione

La scorsa edizione di UeD è terminata da appena un mese e dame e cavalieri, così come gli opinionisti, si godono una meritata vacanza in vista del rientro in grande stile che ci sarà a settembre. Lo stesso, però, certamente non vale per la padrona di casa Maria De Filippi né per la produzione del programma.

Questi capi saldi del dating show attualmente si stanno dando da fare per formare il cast e, soprattutto, per scegliere i tronisti che siederanno sulla sedia rossa all’inizio della prossima stagione. La curiosità del pubblico è alle stelle, tutti sono già impazienti di conoscere le identità dei prossimi protagonisti del trono classico e così il totonome è già iniziato.

Le ultime indiscrezioni, però, sembrano cambiare tutte le carte in tavola. Quando era il corteggiatore di Veronica Rimondi, il pubblico voleva già Andrea Della Cioppa sul trono, prima ancora di sapere chi fosse la scelta della tronista.

In effetti, la sincerità e la gentilezza del ragazzo hanno sciolto il cuore del pubblico. Ora che settembre si avvicina in molti davano per scontato che il prossimo tronista sarebbe stato lui. Era stato l’ex corteggiatore stesso a rivelare che accetterebbe volentieri il trono, se gli fosse proposto: “Ho voglia di innamorarmi”.

“E’ inutile fare gli ipocriti, credo che il 99,9% dei ragazzi che partecipano a Uomini e Donne, se gli dovessero proporre un trono, accetterebbero. Anche io lo farei. Perché non dovrei accettare?”.

Eppure, stando alle ultime foto pubblicate su Instagram, questa possibilità potrebbe essere svanita. Infatti, di recente Andrea ha pubblicato una foto in compagnia di una ragazza che ha ripubblicato gli scatti a sua volta.

Si tratta di una nuova fiamma dell’ex corteggiatore di UeD? O si tratta di una semplice amica del ragazzo? Certo è che se dovesse essere la sua nuova ragazza, automaticamente Andrea non potrebbe più partecipare al trono classico. Non ci resta che attendere nuove notizie.