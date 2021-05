UeD: addio sensazionale. Tina Cipollari saluta lo studio

Oggi, purtroppo per tutti gli appassionati, è andata in onda l’ultima puntata della stagione di UeD. L’edizione anche quest’anno termina con largo anticipo rispetto all’anno scorso, con grande dispiacere di tutti quanti telespettatori. Come da tradizione Maria De Filippi cosa conclude anche questa edizione invitando, nell’ultima puntata, alcune coppie che si sono formate nel corso dell’anno. Questa volta Queen Mary ha deciso di invitare Alessandro e Stefania.

I due si erano incontrati nello studio del daring show firmato Mediaset lo scorso settembre. Subito si sono piaciuti ed hanno deciso di intraprendere una relazione insieme, allontanandosi dalle telecamere. Tutt’ora, infatti, i due sono felicemente fidanzati e sembra che tutto vada per il meglio. Immancabili, ovviamente, le lacrime di Gemma Galgani che, come accade ogni anno, si è commossa vedendo un’altra coppia raggiungere il suo sogno.

E come potevano non esserci le consuete battute avvelenate di Tina Cipollari che ancora una volta, ha infilato il dito nella piaga di Gemma, ricordandole di non aver trovato l’amore anche quest’anno. Nel corso di questa ultima puntata, però, Tina ha fatto qualcosa che ha fatto discutere i telespettatori.

Vendiamo di cosa si tratta. Prima dei saluti finali, l’opinionista di UeD ha ricevuto un cocktail da parte di Piero. Con la bevanda in mano, Tina si è alzata in piedi per recitare un lungo discorso di commiato. “Alla salute dei telespettatori, di tutti i presenti e delle persone che ci seguono da casa” ha esclamato Tina prima di bere un sorso dal bicchiere.

Subito dopo è iniziata la sfilza di ringraziamenti: “Voglio ringraziare il mio collega Gianni, con il quale mi sono trovata sempre d’accordo… La mia parrucchiera, la mia truccatrice, l’autista, tutti i collaboratori…”. Insomma, un brutto colpo per tutti i fan della bionda romana. Molti infatti hanno interpretato questa lunga serie di addii come un segno che Tina abbia intenzione di abbandonare il programma. Sarà così? Lo scopriremo… a settembre.